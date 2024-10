Una Consar extralusso batte 3-0 Siena (25-19, 25-18, 25-21) e si issa al comando della classifica a punteggio pieno. Terza vittoria senza perdere un set per i ravennati che dominano a muro e non danno scampo ai toscani, peraltro privi del loro miglior giocatore Nelli per un risentimento muscolare.