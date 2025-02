La Consar risolve il contratto con Hampus Ekstrand

Si separano le strade di Consar e Hampus Ekstrand. Lo annuncia il club ravennate in una nota: “La società Porto Robur Costa 2030 comunica di avere rescisso consensualmente nella mattinata di oggi il contratto in essere con il giocatore Hampus Ekstrand. La società ringrazia Hampus per l’impegno e la dedizione che ha mostrato in ogni allenamento e per il contributo dato all’ottima stagione della squadra nel campionato di A2 e gli augura il meglio per il prosieguo della sua carriera. La sua esperienza a Ravenna si chiude con 73 punti segnati, con 6 ace e 6 muri”.