Volley A2, Consar: nel mirino c’è il sorpasso a Cantù

Il 2023 è finito in maniera scoppiettante per la Consar, con la quinta vittoria di fila, grazie al 3-2 ottenuto sul difficile campo di Porto Viro e il nuovo anno offre sul piatto la classica ciliegina sulla torta.

Domenica al Pala De André infatti i ravennati ospiteranno Cuneo, in un incontro che potrebbe consentire ai romagnoli di ottenere, oltre alla sesto successo consecutivo, anche un notevole balzo in classifica. Cuneo infatti è attualmente in terza posizione, una sola lunghezza davanti ai ravennati che, in caso di vittoria, potranno superare i piemontesi ed affacciarsi nelle zone altissime della graduatoria. A Porto Viro si è vista una Consar in grande salute, con tutti i giocatori che hanno contribuito alla vittoria con ben quatto attaccanti in doppia cifra, grazie ad una efficacia offensiva superiore al 50% ed un muro molto efficiente, con 9 block vincenti di cui ben 5 messi a segno dal solo Filippo Bartolucci, ormai tra i centrali più forti di questa A2. «A Porto Viro sapevamo che sarebbe stata una partita lunga e difficile e ci eravamo preparati proprio per questo – esordisce il centrale della Consar – All’andata ci avevano superato in maniera netta, grazie anche ad un palleggiatore che sa far girare molto bene la squadra, ma nel ritorno in Veneto, anche se abbiamo avuto un po’ di alti e bassi, ne siamo usciti molto bene, conquistando una vittoria sudata ma molto importante, sia per il morale che per la classifica».

Bartolucci, dopo alcuni giorni di stop nel mese scorso causa un infortunio alla caviglia, ha ormai ritrovato il ritmo di gioco che aveva entusiasmato i tifosi nelle prime giornate. «Ci ho messo un po’ – prosegue Bartolucci – il recupero dall’infortunio alla caviglia è stato impegnativo, ma sono soddisfatto di come sia riuscito a riprendermi». Veder giocare questa Consar è davvero un piacere, con il regista Mancini che ormai conosce a memoria i compagni e li serve con grande efficacia, concedendo molte occasioni anche ai suoi centrali per mettersi in luce «Quest’anno siamo molto affiatati e stiamo crescendo di partita in partita – conferma il centrale marchigiano, alla sua prima stagione a Ravenna – d’ora in poi sarà davvero dura per ogni avversario giocare contro di noi».

Già ad iniziare da domenica contro il Puliservice San Bernardo Cuneo, che affronterà la Consar al Pala De André alle 18. «Sono proprio felice di affrontare una squadra forte e pericolosa come Cuneo il 7 gennaio – conclude Bartolucci – siamo reduci da cinque vittorie consecutive, giocheremo in casa e sono sicuro che sarà una partita bella da vedere e bella da giocare».