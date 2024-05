Coppa Italia: Consar, torna la sfida infinita contro la Tinet Prata

Ancora tu: Consar Ravenna e Prata si ritrovano per la sesta volta una di fronte all’altra in stagione nella sfida di fine anno che assegna il posto in semifinale di Coppa Italia. A differenza dei play-off per la promozione (Ravenna ebbe la meglio 2-1 nella serie) questo quarto di finale si gioca in due partite: l’andata oggi a Pordenone, il ritorno domenica al De Andrè alle 19 con golden set in caso di parità. «Ormai è impossibile sbagliare strada per le due squadre – scherza il coach della Consar, Marco Bonitta – Ci troviamo ancora di fronte, ognuna con le sue motivazioni e senza più segreti. Ho visto che contro Aversa, nel turno precedente, la Tinet ha dato spazio a qualche giocatore meno utilizzato. E’ quello che faremo anche noi. L’attuale situazione mi impone di pensare a quei ragazzi che hanno avuto meno spazio durante l’anno e che meritano di giocare. Tra le otto squadre in lizza ce ne sono alcune molto motivate, altre che desiderano riscattare un finale poco brillante. Noi cercheremo di fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per vincere e andare alla final four di Cuneo perché per me il principio di giocare per vincere è sempre valido».

In questa parte finale di stagione la Consar non potrà contare su Alessandro Bovolenta: l’opposto di Ravenna sta svolgendo il collegiale con la nazionale in vista della Volley Nations League nella quale cerca un pass per le Olimpiadi. Un’assenza che peserà in modo importante nella postseason di Ravenna. «Avevamo l’idea di giocare la Coppa Italia a ranghi completi – spiega Bonitta – ma la situazione si è leggermente modificata perché la nazionale ci ha chiesto in maniera ufficiale di poter disporre di Bovolenta. Ho parlato con De Giorgi più di una volta e ho capito le motivazioni che lo hanno spinto a questa richiesta importante: non si tratta di chiederci il giocatore per fare solo la Vnl. C’è la nazionale che si deve qualificare e soprattutto che deve farlo prima possibile per poi programmare bene l’Olimpiade e credo fosse giusto lasciare ad Alessandro la possibilità di battersi per questo grande obiettivo. Ne ho parlato con lui ci siamo trovati d’accordo. E’ dispiaciuto di non essere più con noi perché la prima cosa che mi ha detto, finita la partita a Grottazzolina, è stata “adesso andiamo a prenderci la Coppa Italia”. Poi sono subentrate queste dinamiche e credo che il bene della nazionale sia al di sopra di tutto». Squadre in campo alle 18 (diretta streaming su Volleyballworld.tv, arbitrano Armandola di Voghera e Pristerà di Torino).