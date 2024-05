Coppa Italia A2, Una splendida Consar Ravenna batte 3-0 Grottazzolina: oggi alle 17.30 la finale contro la Consoli Sferc Brescia

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA-CONSAR RAVENNA: 0-3 (18-25, 22-25, 22-25)

YUASA BATTERY: Marchiani, Fedrizzi 9, Canella 1, Nielsen 19, Cattaneo, Mattei 6, Cubito 1, Vecchi 4, Lusetti, Mitkov 1, Romiti (L), Marchisio (L). N.e.: Ferraguti, Foresi. Allenatore: Ortenzi.

CONSAR RAVENNA: Mancini 3, Raptis 14, Grottoli 3, Orioli 19, Feri 8, Bartolucci 5, Chiella (L), Goi (L), Russo. N.e.: Mengozzi, Arasomwan, Rossetti, Menichini, Benavidez. Allenatore: Bonitta.

ARBITRI: Serafin, Clemente, Salvati.

Una Consar centrata e concentrata batte 3-0 Grottazzolina (25-18, 25-22, 25-22) e vola in finale di Coppa Italia A2. Oggi pomeriggio, sempre a Cuneo, i ravennati sfideranno alle ore 17.30 (diretta su Sky Sport Max, canale 205) la Consoli Sferc Brescia, che nell’altra semifinale ha battuto la Delta Group Porto Viro in quattro set.

A fine gara, Mattia Orioli, migliore in campo, ha detto: «È stata una partita difficile, anche perché eravamo senza Alessandro Bovolenta. Siamo stati bravi tutti, merito alla squadra, che ha fornito una prestazione super. Abbiamo fatto bene nel primo set e abbiamo lavorato bene in difesa, è stata una grande partita di squadra. La mano di Marco Bonitta si vede tanto, abbiamo lavorato tanto questa settimana con i tre schiacciatori. Oggi è andata bene anche come intesa col palleggiatore, lavoriamo insieme da tempo. Aspettiamo i nostri tifosi, noi siamo qui, daremo il massimo».