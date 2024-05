Coppa Italia A2, Splendida Consar: batte 3-0 Grottazzolina e vola in finale

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA-CONSAR RAVENNA: 0-3 (18-25, 22-25, 22-25)

YUASA BATTERY: Marchiani, Fedrizzi 9, Canella 1, Nielsen 19, Cattaneo, Mattei 6, Cubito 1, Vecchi 4, Lusetti, Mitkov 1, Romiti (L), Marchisio (L). N.e.: Ferraguti, Foresi. Allenatore: Ortenzi.

CONSAR RAVENNA: Mancini 3, Raptis 14, Grottoli 3, Orioli 19, Feri 8, Bartolucci 5, Chiella (L), Goi (L), Russo. N.e.: Mengozzi, Arasomwan, Rossetti, Menichini, Benavidez. Allenatore: Bonitta.

ARBITRI: Serafin, Clemente, Salvati.

Una Consar centrata e concentrata batte 3-0 Grottazzolina (25-18, 25-22, 25-22) e vola in finale di Coppa Italia A2. Domani, sempre a Cuneo, i ravennati sfideranno alle ore 17.30 (diretta su Sky Sport Max, canale 205) la vincente della seconda semifinale, in programma alle ore 19.30 di oggi tra Consoli Sferc Brescia–Delta Group Porto Viro.

A fine gara, Mattia Orioli, migliore in campo, ha detto: «È stata una partita difficile, anche perché eravamo senza Alessandro Bovolenta. Siamo stati bravi tutti, merito alla squadra, che ha fornito una prestazione super. Abbiamo fatto bene nel primo set e abbiamo lavorato bene in difesa, è stata una grande partita di squadra. La mano di Marco Bonitta si vede tanto, abbiamo lavorato tanto questa settimana con i tre schiacciatori. Oggi è andata bene anche come intesa col palleggiatore, lavoriamo insieme da tempo. Aspettiamo i nostri tifosi, noi siamo qui, daremo il massimo».