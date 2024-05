Coppa Italia A2, La Consar Ravenna si arrende in finale a Brescia. Bonitta va ad Austin e saluta: «Ringrazio i giocatori, la società e il mio staff»

CONSAR RAVENNA-CONSOLI SFERC BRESCIA 0-3 (23-25, 20-25, 18-25).

CONSAR RAVENNA: Mancini 1, Orioli 13, Grottoli 4, Bartolucci 6, Feri 4, Raptis 11, Goi (lib.), Russo, Benavidez 4. Ne: Mengozzi, Chiella (lib.), Arasomwan, Rossetti, Menichini. All.: Bonitta.

CONSOLI SFERC BRESCIA: Tiberti 1, Klapwijk 23, Erati 4, Candeli 7, Gavilan 16, Cominetti 6, Pesaresi (lib.), Ferri, Franzoni, Ghirardi. Ne: Braghini (lib.), Sarzi Sartori, Bettinzoli, Mijatovic. All.: Zambonardi.

ARBITRI: Salvati di Palestrina e Grassia di Frascati.

NOTE. Durata set: 31’, 27’, 27’, tot. 85’, Ravenna (3 bv, 14 bs, 2 muri, 4 errori, 43% attacco, 46% ricezione), Brescia (3 bv, 12 bs, 4 muri, 6 errori, 62% attacco, 47% ricezione).

La Consar dei giovani si inchina all’esperienza della Consoli Brescia, che vince 3-0 e alza la Coppa Italia di A2. Ravenna non riesce a ripetere la splendida prova fornita in semifinale contro Grottazzolina, è poco incisiva al servizio e finisce per arrendersi a un Brescia quadrato, solido, micidiale in attacco soprattutto con Klapwijk e Gavilan, autori rispettivamente di 23 e di 16 punti. Marco Bonitta finisce qui la sua avventura da tecnico della Consar, di cui continuerà ad essere direttore sportivo: allenerà la squadra di Austin che prenderà parte alla neonata lega professionistica femminile americana. Questo il commiato di Bonitta: «Desidero ringraziare pubblicamente questo gruppo di giocatori, la società e il mio staff, tutti veramente di primissimo livello. Faccio poi i complimenti a Brescia per come ha giocato: ha meritato il successo».