Consar, Pasquetta a Pordenone per chiudere il conto

Primo match ball per la semifinale per la Consar Ravenna che lunedì sarà di scena al Pala Crisafulli di Pordenone (ore 19) per garadue dei quarti di finale dei play-off promozione di A2 contro il Prata, travolto dai ravennati con un secco 3-0 giovedì sera in garauno.

L’imperativo in casa ravennate è quello di dimenticare in fretta quanto accaduto mercoledì scorso in Romagna. Un 3-0 fin troppo facile e non del tutto veritiero sui reali valori in campo che potrebbe trarre in inganno in fase di preparazione e approccio di questa seconda sfida nella quale i friulani getteranno in campo tutto quello che hanno per riaprire la serie e riscattare la brutta prova di Ravenna.

L’arma segreta della formazione di Marco Bonitta è stato l’inserimento nel ruolo di schiacciatore titolare del greco Alexandros Raptis, appena arrivato dal campionato francese e subito inserito nel sestetto titolare e protagonista di una prova da incorniciare con 9 punti, il 46% in attacco, il 57% in ricezione e due punti.

«Ho trovato un gran bel gruppo, affiatato – dichiara il nuovo arrivato - talmente giovane che mi sento io vecchio. Ho percepito fin da subito ottime relazioni di gruppo e questo aiuta molto».

Raptis presenta così garadue. «A Prata ci aspettiamo avversari più agguerriti e competitivi - spiega lo schiacciatore greco - e desiderosi di riscattare la sconfitta e noi dobbiamo affrontare il match come partissimo da zero. Basandoci su questo, mi aspetto una bella battaglia ma siamo pronti a sostenerla. Abbiamo disputato un gran match giovedì ed è sempre bello commentare una vittoria, soprattutto in gare così importanti. Mi è piaciuta molto l’atmosfera e non potevo sperare in un debutto migliore per la mia prima qui a Ravenna. Mi è piaciuto vedere un pubblico così coinvolto e pieno di famiglie e bambini e mi auguro che riusciremo a regalare loro altre vittorie».

Non sono ammessi entusiasmi fuori dalle righe in casa ravennate dopo la bella vittoria di giovedì sera. L’imperativo è restare concentrati sull’obiettivo che è quello di superare il turno e la realtà è che i romagnoli non sono neppure a metà del cammino. «Ho detto di festeggiare tre minuti – spiega il coach della Consar Marco Bonitta - perché quello fatto in garauno è stato importante ma la partita che conta è quella di lunedì: tutti gli sforzi dovranno andare lì».

Ravenna giocherà con Russo in regia, l’opposto Bovolenta, i centrali Bartolucci e Mengozzi, le bande Raptis e Orioli e Goi libero, Prata risponde con Alberini in regia, l’opposto Lucconi, in banda Petras e Terpin, i centrali Katalan e Scopelliti, il libero De Angelis. Arbitri Marconi di Pavia e Grossi di Roma. Diretta streaming su volleyballworld.tv. In caso di vittoria friulana si va a garatre domenica 7 al Pala Costa alle 18.

