Consar, manca un ultimo ostacolo per centrare la quarta posizione

In vista dell’ultima giornata di regular season, la Consar Ravenna si sta preparando per concludere la regular season con una vittoria a Pineto. Un avversario già salvo e un’eventuale vittoria da tre punti consentirebbe ai giallorossi di mantenere quella quarta posizione che nel primo turno dei play-off servirebbe per giocare l’eventuale bella in casa.

Sulla carta la Consar potrebbe ancora arrivare terza in caso di vittoria a Pineto e contemporanea netta sconfitta casalinga di Cuneo, ma l’avversaria del primo turno dei play-off sarà quasi sicuramente la Tinet Prata di Pordenone, che giocherà a Porto Viro l’ultima gara di campionato.

Solo in caso di vittoria di Prata e contemporanea sconfitta di Ravenna, i friulani sopravanzerebbero la Consar, che sarebbe costretta a giocare garauno a Pordenone.

Intanto, tornando al match contro Castellana Grotte, è stata una partita che ha mostrato le certezze della squadra di Bonitta, come la solidità a muro (7 di cui ben 4 del vice-capitano Mengozzi) e un inarrestabile Bovolenta, autore di 24 punti che gli hanno consentito di superare i 1.000 punti in carriera e di aggiudicarsi il premio di Mvp dell’incontro. Ma sono emerse anche alcune incertezze, come i black-out nel secondo set che hanno consentito la vittoria del parziale a Castellana e qualche ingenuità nel corso del match.

In sestetto Antonino Russo è partito titolare per la seconda volta consecutiva al posto di Filippo Mancini. «Domenica mattina dopo il briefing Bonitta mi ha avvisato che avrei giocato titolare - esordisce il regista della Consar - ho sempre lavorato per poter giocare, ma all’inizio avevo più difficoltà perché venivo da una serie inferiore e ho avuto alti e bassi, ora stiamo raccogliendo il frutto del lavoro fatto da inizio anno e quando il coach mi dà fiducia cerco sempre di ripagarla. Sono contento della mia prova, anche se sono consapevole di poter migliorare in alcune situazioni di gioco».

Il giovane regista campano spiega che «quella con Castellana è stata una partita molto tesa, forse a causa dei residui dei quattro tie-break persi che dovevamo ancora smaltire. Nel corso della partita abbiamo cercato di ritrovare le nostre certezze e i nuovi meccanismi con me in campo. Castellana aveva bisogno di punti e non ci ha regalato nulla».

La Consar comunque ha vinto senza lasciare punti all’avversaria. «Come a Reggio Emilia era importante prendere tre punti e anche a Pineto andremo per conquistare il bottino pieno confermando la quarta posizione che ci darebbe il vantaggio di giocare i play-off in casa, dove ci aspettiamo un Pala De André pieno di tifosi».

Russo sarà il regista titolare anche durante i play-off? «Questo lo deciderà solamente il nostro allenatore - conclude sorridendo il palleggiatore campano -. Io mi faccio trovare sempre pronto e qualsiasi sia la sua scelta, sono a disposizione della squadra».

A Pineto si giocherà domenica alle ore 18, mentre garauno dei play-off si disputerà mercoledì 27 marzo: in casa o in trasferta lo scopriremo domenica.