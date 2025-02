Consar, due punti sudati contro Pineto (3-2)

Consar Ravenna – Abba Pineto 3-2

CONSAR RAVENNA: Russo 8, Tallone 19, Copelli 14, Guzzo 14, Feri 7, Canella 8, Bertoncello 1, Selleri, Zlatanov, Grottoli, Goi (L) All: Valentini

ABBA PINETO: Di Silvestre 12, Zamagni 10, Catone, Baesso 20, Presta 9, Kaislasalo 4, Iurisci, Favaro 7, Bulfon, Rampazzo, Morazzini (L). NE: Molinari, Calonico, Pesare (L) All: Di Tommaso

PARZIALI: 25-16, 25-19, 21-25, 17-25, 15-13

ARBITRI: Giorgia Spinnicchia di Catania e Giuseppina Stellato di Macerata Campania

SPETTATORI: 895 incasso 2939

NOTE: Durata set: 26’, 23’, 31’, 23’ (tot. 2h 08’). Consar: Battute vincenti 15, battute sbagliate 21, muri 6, errori 19, attacco 48% ricezione 48% Abba: Battute vincenti 6, battute sbagliate 19, muri 8, errori 13, attacco 48%, ricezione 42%.

L’Abba Pineto impegna per oltre due ore una Consar dai due volti, che riesce ad imporsi nel finale grazie al servizio, ma lascia per strada un punto, non sfruttando così i passi falsi di Brescia, sconfitto 3-0 ad Aversa e di Prata, vittoriosa solo 3-2 in casa contro Cuneo. Dopo due set vinti in scioltezza i romagnoli si addormentano e subiscono il ritorno degli ospiti, che sfiorano l’impresa.