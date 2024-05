Consar, arriva lo schiacciatore Alessio Tallone

Dopo Riccardo Copelli, un altro giocatore prende da Siena la strada per Ravenna. Si tratta dello schiacciatore Alessio Tallone, nato a Fano il 23 settembre 1999, che con la maglia della Consar affronterà il quarto anno di A2 con quattro squadre diverse. Dopo il debutto in categoria a Cuneo nel 2021/22, c’è stata l’esperienza a Vibo Valentia nel 2022/23 conclusa con lo straordinario triplete (Campionato, Coppa Italia e Supercoppa) e nella passata stagione quella a Siena. Nel percorso dello schiacciatore fanese anche due anni di A3 nella squadra della sua città dopo tutta la trafila giovanile. Nell’ultima regular season in cui ha giocato cento set, ha messo insieme 261 punti, con 14 ace e 18 muri, il suo migliore bottino fin qui in A2.

“Ravenna mi ha sempre fatto una buona impressione – ammetteTallone - negli ultimi due anni che l’ho affrontata da avversario ho percepito una società ben organizzata, con idee chiare e progetti di crescita che anche quest’anno si sono concretizzati, vista l’ottima stagione disputata dalla squadra. Due anni fa, quando ero a Vibo, Ravenna fu per noi una sorta di incubo: nessun’altra formazione è riuscita a metterci così in difficoltà. Sono contento di indossare la maglia di Ravenna e curioso di scoprire e conoscere questa realtà”.

Nella Consar Tallone ritroverà come compagno di squadra Riccardo Copelli. “Con lui a Siena ho legato molto: è un grande professionista, e mi fa piacere rivederlo in squadra con me. Lui è sinonimo di alto livello, così come lo è Goi, guardando ai giocatori di maggiore esperienza”.

Nel reparto degli schiacciatori Tallone va ad affiancarsi al confermato Feri e all’altro nuovo acquisto Ekstrand.