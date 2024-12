Arriva Cantù e Valentini carica la Consar: “Cerchiamo punti da tutte le partite”

“La nostra idea deve essere quella di provare a prendere punti in tutte le partite”. E’ questo l’obiettivo che il coach della Consar Antonio Valentini delinea per la sua squadra alla vigilia del match di domani al Pala De Andrè contro Campi Reali Cantù, valido per l’undicesima giornata del campionato di A2 Credem Banca e terzultima del girone d’andata (si gioca alle 18, arbitrano Russo di Genova e Marotta di Prato, diretta streaming su Volleyballworld.tv e in differita martedì alle 15 sul canale 78 di Tele Romagna). La partita apre la volata finale per arrivare in testa al giro di boa del campionato di A2. Il ritrovato successo, domenica scorsa, contro Cuneo, oltre ad avere aperto nel migliore dei modi un mese di dicembre con 4 partite in casa su sei, ha proiettato Goi e compagni al terzo posto solitario e li ha avvicinati alla vetta, occupata dalla Tinet Prata, distante due lunghezze.

Non guarda tanto alla classifica Valentini quanto appunto alla possibilità di riprendere quella continuità di risultati, interrotta nel match con Brescia e con Pineto, che è stata uno dei punti di forza della Consar e che diventa valore aggiunto in un torneo così equilibrato “Ovviamente vincere ci fa piacere ma in questa fase della stagione è anche importante continuare a lavorare per crescere, tenendo conto del livello molto alto di questo campionato. I ragazzi sanno benissimo che per tenere una certa soglia devono allenarsi ad un certo livello ma devo essere sincero: questa è una squadra che ha un’alta predisposizione al lavoro e ciò facilita il compito”.