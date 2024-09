Beach volley, le ravennati Piraccini e Balzani campionesse d’Italia Under 16 per l’orgoglio dell’Olimpia Teodora

Grande soddisfazione in casa Olimpia Teodora per le giovanissime Margot Piraccini e Nicole Balzani, che nel weekend si sono laureate campionesse d’Italia Under 16 di beach volley.

Nel torneo finale disputato a Bellaria Igea Marina, le due giovanissime ravennati, qualificate come 3ª migliore coppia, hanno brillato fin dalle qualificazioni di sabato, dove hanno ottenuto due vittorie su due senza perdere set del loro girone, passando il turno come quarte per differenza punti.

Nel tabellone a eliminazione diretta di domenica hanno poi confermato l’ottima forma, volando fino alla finalissima senza perdere neanche un set. Nel match finale, nonostante il primo set perso in tutto il torneo, hanno poi battuto in rimonta le pari età torinesi Bina-Lafuenti per 2-1 (18-21, 21-17, 15-11). Una bellissima vittoria, che riempie di orgoglio tutta la società.

La stagione del beach volley non finisce però qui per le ragazze dell’Olimpia Teodora, perché mercoledì e giovedì sarà la volta di Deizi Nika e Laura Toppetti, che parteciperanno alle finali nazionali U20, sempre a Bellaria.