Alla Clai serve solo l’ultimissimo sforzo

Il momento tanto atteso è quasi arrivato. Una sola partita separa infatti la Csi Clai Imola da una storica promozione in A2 e sabato dalle 18 le biancoblù potranno giocarsi una sostanziale finale promozione fra le mura amiche, al Pala Ruscello di via Volta contro le lombarde del Villa Cortese.

Il fortino di via Volta

Le milanesi, seconde classificate nel girone A alle spalle di Concorezzo, sabato scorso hanno facilmente disposto delle trentine del Volano, appaiando la Clai in testa alla classifica del triangolare promozione a quota 3 punti. Le imolesi arrivano all’appuntamento decisivo della stagione cariche, determinate e convinte come non mai, fra l’altro rafforzate da un fattore campo inequivocabile nei numeri: nessuno quest’anno è infatti uscito vincitore dalla palestra di Via Volta, fortino inespugnabile della Clai, che in 12 partite vi ha perso la miseria di 5 set. Numeri davvero impressionanti, che testimoniano il valore di una squadra che non perde in campionato dallo scorso 20 gennaio (3-1 a Gossolengo): «Già prima della gara di Volano - spiega la capitana ed alzatrice Sofia Cavalli - le emozioni erano tantissime. Partecipare ai play-off promozione da prime in classifica è per tutte noi un’esperienza bellissima. Abbiamo tanta voglia di giocare questa partita, fare bene, anche se la tensione è molto alta e l’adrenalina si fa parecchio sentire. Per me è davvero un sogno giocare un match del genere nel nostro palazzetto a Imola davanti ai nostri tifosi. Credo che anche le mie compagne stiano provando le stesse emozioni e infatti le ho viste molto cariche in questi giorni. Ormai ci siamo e adesso dipende tutto da noi. Dobbiamo scendere in campo determinate, consapevoli che sarà una battaglia. Villa Cortese è una squadra giovane, ma che sviluppa un bel gioco. Ci vorrà tanta cazzimma...non vediamo l’ora che arrivi sabato».

La forza dell’esperienza

Il gruppo, guidato magistralmente da coach Nello Caliendo e da tutto lo staff tecnico, si è compattato sempre di più passo dopo passo. Fondamentale poi la presenza in rosa di due giocatrici esperte come Giulia Rubini e Alessia Mastrilli (già promosse in A2 con la Teodora Ravenna nel 2016-17...e in panchina c’era proprio Caliendo), che hanno letteralmente preso per mano la squadra e l’hanno portata fino ad un passo dal sogno. Villa Cortese? Le milanesi, guidate in panchina per il quarto anno consecutivo da Massimo Lualdi, hanno i propri punti di forza nell’opposto classe 1995 Clarissa Elli e nella banda Martina Ferravante, ben supportate dalla regia della giovane e talentuosa Anna Lualdi.