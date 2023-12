Volley A2 donne, Nulla da fare per la Omag-Mt San Giovanni in Marignano a Macerata (3-0)

Cbf Balducci Hr Macerata-Omag Mt San Giovanni in Marignano: 3-0 (25-15, 25-13, 25-21)

CBF BALDUCCI HR: Bolzonetti 8, Morandini, Bonelli 3, Mazzon 14, Busolini 1, Korhonen 9, Fiesoli 6, Civitico 5. Bresciani (L). N.e.: Vittorini, Masciullo, Stroppa. All.: Saja.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Ortolani 7, Salvatori 4, Cangini 1, Ghibaudo 2, Consoli 10, Giacomello 9, Turco 1, Pecorari 3. Urbinati (L). N.e.: Parini, Meliffi, Nardo. All.: Bertini.

ARBITRI: Grossi e Cruccolini.

NOTE: Durata set: 22’, 25’, 29’. Totale 1h23’. Battute vincenti: Cbf Balducci Hr 3, Omag-Mt 2. Battute sbagliate: Cbf Balducci Hr 5, Omag-Mt 10. Muri: Cbf Balducci Hr 4, Omag-Mt 8. Errori: Cbf Balducci Hr 12, Omag-Mt 29.

Nulla da fare per la Omag-Mt, che, con i due terzi del sestetto titolare ai box fa ciò che può in casa della capolista Macerata e finisce per perdere, come da previsioni della vigilia, in modo netto. La squadra di San Giovanni in Marignano resta comunque saldamente al 4° posto.