Volley A2 donne, Coppa Italia: la Omag-Mt questa sera a Perugia avrà bisogno della gara perfetta

La partita perfetta. E forse potrebbe anche non bastare. Perché oggi, a Perugia (ore 20.30, arbitrano Kronaj e Polenta), nei quarti di coppa Italia, San Giovanni incontra la prima della classe. Una squadra capace di mettere insieme 43 punti frutto di un cammino quasi immacolato fatto di 15 vittorie e una sola sconfitta. La Omag-Mt invece arriva a questa sfida con il morale sotto i tacchi dopo il ko con Mondovì e un ultimo periodo non proprio felice. A complicare le cose, come se non bastassero già tutti gli infortuni, ci sarà la probabile assenza di Claudia Consoli. Il centrale romano, è stata colpita dal virus influenzale che domenica ha lasciato a casa Giacomello che, invece, questa sera, sarà della partita.

Provarci non costa nulla

«È una gara secca e quindi può accadere di tutto – sottolinea coach Matteo Bertini che con Serena Ortolani sarà l’ex della partita -. Certo è che noi dobbiamo giocare un match al limite della perfezione sfruttando magari una serata non proprio positiva da parte loro. Perugia non la scopro di certo io, è una squadra molto solida, con un sistema di muro-difesa di primissimo ordine. Ha giocatrici importanti come Traballi che sta disputando una stagione fantastica, Siressi che è uno dei liberi più forti di tutto il campionato, una che ha sempre giocato in A1 dove ha vinto anche uno Scudetto e una Champions League, senza dimenticare Montano Lucumi, l’opposto al quale spesso si affida Ricci quando le palle scottano. E poi c’è Kosareva che è la giocatrice di equilibrio. È prima con pieno merito e non ha grossi punti deboli».

Una cosa è certa. Nonostante il pronostico contrario, San Giovanni venderà cara la pelle. «Sappiamo di non partire favoriti, ma come ho detto, in una gara secca può accadere di tutto. Dalle ragazze mi aspetto una reazione d’orgoglio dopo la brutta prestazione di domenica con Mondovì. Ho chiesto tanto coraggio, in ogni fondamentale, soprattutto in battuta. Non abbiamo nulla da perdere e questa deve essere una forza in più».

Per quanto riguarda lo starting-six in palleggio ci sarà Alice Turco con Serena Ortolani opposto, schiacciatrici saranno Alice Nardo e Carolina Pecorari mentre a fianco di Sveva Parini ci sarà Chiara Salvatori. Libero, come sempre, Giorgia Caforio.