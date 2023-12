Volley A2, Consar è più forte delle assenze e ora nessun traguardo è precluso

La Consar Ravenna, dopo la convincente vittoria per 3-1 di domenica contro la Conad Reggio Emilia, si gode il quarto posto solitario a quota 20, a un solo punto di distanza dalla terza piazza occupata da Cuneo. Nella gara contro gli emiliani la formazione ravennate è apparsa sempre superiore all’avversaria e se non avesse commesso 11 errori, probabilmente si sarebbe portata a casa anche il primo set.

Protagonista assoluto Alessandro Bovolenta che si è sobbarcato gran parte dei palloni attaccati dalla squadra (48 su 114) e per la prima volta in questa stagione ha superato i 30 punti nel tabellino. «Sono contento, era da un po’ che stavo macinando - esordisce l’opposto ravennate - in allenamento vedevo che il braccio andava ed era solo questione di tempo. Sono contento della mia prova e spero di continuare su questi livelli».

I romagnoli sono stati capaci di vincere 3-1 anche senza i due centrali titolari, Mengozzi e Bartolucci, bloccati da infortuni alle caviglie, mettendo in mostra le qualità di un veterano quale Arasomwan e di un giovane dalle grandi aspettative come Grottoli. «Noi giochiamo tutti insieme - prosegue Bovolenta – chiunque entri dalla panchina ci mette il cuore e questa è la nostra forza».

Grazie a queste belle prestazioni, la Consar inizia a intravedere le parti altissime della classifica. «Dobbiamo restare umili e cercare di migliorare sempre, con calma e pazienza lavoriamo in palestra e finalmente, dopo una settimana impegnativa, avremo alcuni giorni di soli allenamenti, anche se con Bonitta ogni allenamento è intenso come una partita».

Ottima è stata anche la prestazione fornita dal ventitreenne Lorenzo Grottoli, che contro Reggio Emilia ha esordito da titolare in A2, dopo aver giocato parte del tie-break contro Prata a seguito dell’infortunio di Mengozzi. «In caso di bisogno io ci sono - dichiara il centrale ravennate - sono contento di come è andata la mia prova e di come ha girato la squadra, contro una diretta avversaria come Reggio».

Grottoli ha chiuso il match con 6 punti, il 56 per cento di positività in attacco, un muro all’attivo e ha messo in mostra un servizio molto incisivo, che ha dato fastidio alla ricezione di Reggio Emilia: «Il servizio è andato bene e abbiamo raggiunto l’obiettivo che avevamo in testa - conclude quello che fino ad una settimana fa era il quarto centrale della Consar - abbiamo approcciato bene la partita e devo ringraziare Mancini per la fiducia che ha riposto nei miei confronti».