Un team made in Viserba: già questa è una vittoria

Si alza il sipario del campionato di A2 per il Tc Viserba. Da domenica (ore 9) il team riminese scenderà in campo nell’8° girone con Canottieri Casale Monferrato, Ct Scaligero Verona e Tc Villasanta (Monza).

Un nuovo campionato di vertice per il team riminese guidato da due capitani, Marco Mazza e Luca Gasperini: la prima sfida sarà in casa contro il Ct Scaligero. La formazione veronese si presenta al via con in pratica il team austriaco di Coppa Davis che nei quarti delle finali affronterà gli azzurri a Bologna, quindi Sebastian Ofner (classifica italiana 1.18) e Jurji Rodionov (2.1), oltre Samuele Seghetti (2.3), Riccardo Bellotti (2.5), Tommaso Franchini e Federico Caruso (2.7).

Ieri la conferenza di presentazione. «Abbiamo riconquistato la serie A e la difenderemo con i denti - ha detto il presidente Fabio De Santis - lo faremo ancora una volta con una squadra rigorosamente made in Viserba, abbiamo l’orgoglio di rappresentare il territorio. Mi piacerebbe moltissimo puntare ai play-off, lo dico come suggestione».

L’assessore allo sport Michele Lari. «Questo campionato è un fiore all’occhiello per tutto lo sport cittadino, l’A2 è una serie che anche io ho giocato in passato, a 14-15 anni. Qui il valore è alto i ragazzi sono tutti cresciuti all’interno del circolo».

Parola ai tecnici. Luca Gasparini. «In questa squadra ci vivo, abbiamo portato avanti un gruppo che in questi anni ci ha regalato felicità».

Marco Mazza si è addentrato nelle caratteristiche del campionato in partenza. «E’ cambiata la formula rispetto all’anno scorso, non più un girone con match di sola andata, ma incontri di andata e ritorno. Difficile quindi fare previsioni, perché in una sfida secca più succedere di tutto, nel doppio confronto chi ha perso poi al ritorno si attrezza. La nostra rosa è competitiva ma non molto ampia, però siamo forti come gruppo».

Gli avversari? «Ct Scaligero e Casale hanno una rosa molto forte, noi rispondiamo col vivaio, avere due giocatori come Alberto Bronzetti e Manuel Mazza schierabili come vivaio è un punto di forza».

In rappresentanza dei giocatori ha parlato Alberto Bronzetti. «Speriamo di fare un buon campionato, l’obiettivo è la salvezza».

Presenti anche altri giocatori, come Alessandro Canini, Luca Bartoli, Samuel Zannoni e Jacopo Emanuele Riccardi. Il Tc Viserba schiera anche Nicola Filippi, Marco De Rossi, Francesco Giorgetti, Diego Zanni e Filippo Di Perna.