Tennis: Zavaglia e Faenza in semifinale al trofeo “Rossella Biagi”, i risultati del Quarta al Ten Sport Center

RIMINI. Ct Zavaglia Ravenna e Tc Faenza in semifinale nel trofeo “Rossella Biagi”, il campionato regionale a squadre giovanile riservato al settore femminile. Nei quarti il Ct Zavaglia ha vinto 2-0 sui campi del Ct Bologna: Diamante Campana-Rebecca Chirivino 6-0, 6-0, Anna Foschini-Caterina Larotonda 6-2, 6-1. Per il Tc Faenza successo per 3-0 in casa sul Tennis Modena: Caterina Cova-Matilde Casali 6-2, 6-4, Miriam Samorì-Bianca Vaccari 7-5, 6-4, Cova-Muccinelli b. Casali-Rocchi 7-6, 7-6. Battuto il Ct Casalboni per 2-0 in casa dal Pro Parma Tennis Academy. Domenica 14 dicembre le semifinali (dalle 15): Ct Zavaglia-Tc Parma e Pro Parma Tennis Academy-Tc Faenza.

CERVIA. Avanza il torneo nazionale di 4° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Ten Sport Center di Pinarella. Brillano Luca Cantelli (Misano Sporting Club), Giorgio Nardini (Galimberti Tennis Team) ed Alessandro Nanni (Polisportiva Buscherini).

1° turno: Andrea Maroni (Nc)-Filippo Lombardini (Nc) 6-0, 6-0.

2° turno: Andrea Gobbi (4.5)-Alberto Agostino Mittiga (Nc) 6-1, 6-1, Valerio Saccomandi (4.6)-Mattia Macchiavelli (Nc) 6-3, 6-0, Luca Cantelli (Nc)-Giovanni Ghinassi (4.5) 7-5, 6-4. 3° turno: Giorgio Nardini (4.3)-Simone Mazzoni (4.5) 6-3, 6-3, Alessandro Nanni (4.3)-Simone Gobbi (4.3) 6-2, 7-6.

Nel femminile n.1 Anita Vernice, n.2 Stefania Ciucci.

Il torneo, diretto dalla giudice di gara Nicoletta Pignato, si concluderà il 14 dicembre con le finali.