Tennis, Zavaglia e Cesena protagoniste in C maschile

Ct Zavaglia Ravenna e Ct Cesena al turno finale dei play-off regionali di serie C maschile. Il Ct Zavaglia ha vinto 4-2 sui campi del Nettuno Bologna: Alberto Manuel Righi-Matteo Mucciarella 6-0, 6-2, Mattia Benedetti-Lorenzo Cavarretta 6-3, 6-0, Leone Spadoni-Samuele Giacomazzi 7-5, 3-6, 7-5, Matteo Ferri Degli Esposti-Gianfilippo Falconi 6-0, 6-0, Valletta-Benedetti b. Ribani-Ferri Degli Esposti 4-6, 6-4, 10-7, Spadoni-Mucciarella b. Righi-Giacomazzi 6-4, 7-6 (2).

Il Ct Cesena ha travolto il Tc Salsomaggiore 5-1: Andrea Rondoni-Andrea Boni 6-1, 6-1, Alessandro Armani-Simone Piraccini 6-4, 6-2, Lorenzo Cremonini-Filippo Lupi 6-4, 6-0, Giacomo Mazzotti-Jacopo Lisè 6-2, 6-2, Giangrandi-Piraccini b. Lupi-Boni 6-1, 7-6 (5), Rondoni-Mazzotti b. Armani-Lisè 7-5, 6-1. Domenica il secondo turno che qualifica per il nazionale: Ct Zavaglia-Forum Forlì e Villa Carpena-Ct Cesena.

Sempre domenica si sono giocati i play-out in turno unico. Vincono e rimangono in categoria Tc Ippodromo Cesena e Ct Cervia. Il Tc Ippodromo ha battuto in casa 5-1 il Tc Imola che retrocede in D1: Mattia Barducci-Luca De Giovanni 6-1, 6-0, Alessandro Galassi-Mattia Degli Esposti 7-5, 6-2, Alessandro Rondinelli-Federico Costanzi 6-1, 6-0, Giacomo Morozzi-Oscar Bisacchi 6-1, 6-1, Rondinelli-Gerbino b. De Giovanni-Costanzi 6-2, 5-7, 10-7, Barducci-Abbondanza b. Costanzi-Morozzi 6-4, 6-4.

Il Ct Cervia ha battuto in casa 4-2 il Circolo Cere: Giovanni Farolfi-Andrea Tosi 4-6, 6-2, 6-2, Giovanni Pambianco-Federico Bonilauri 4-6, 6-4, 6-4, Manuel Schuett-Luigi Fornaciari 6-2, 6-1, Paolo Mazzavillani-Marcello Marmiroli 5-7, 6-4, 6-3. I doppi sono stati vinti dagli emiliani per rinuncia. Negli altri match: Ravenna Sport Center-Tc President Parma 3-4, Virtus Bologna-Ct Casalboni 4-2, Sporting Club Carpi-Ct Cerri 4-0. Ravenna Sport Center, Ct Casalboni e Ct Cerri in serie D.