Tennis, Zavagla e Ippodromo in semifinale al “Micheli”

Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna e Tennis Club Ippodromo Cesena in semifinale nel torneo regionale indoor “Leonardo Micheli”, campionato giovanile riservato al settore maschile. Nei quarti il Ct Zavaglia ha battuto in casa 2-1 il Cus Ferrara A: Leonardo Satta-Federico Pigaiani 7-5, 4-6, 10-8, Alessandro Bisi-Lorenzo Orselli 7-5, 6-3, Satta-Orselli b. Guidi-La Rosa 6-1, 6-3. Il Tc Ippodromo ha vinto il derby sui campi del Ct Cesena per 3-0: Filippo Terenzi-Leonardo Conti 6-0, 6-2, Francesco Camagni-Francesco Moretti 6-2, 6-2, Albarello-Fabbri b. Caminati-Balzani 6-3, 2-6, 10-8. Domenica alle 15 le semifinali: Tc Ippodromo-Ct Zavaglia.