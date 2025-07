Tennis, Zannoni vince il trofeo del Gelso

Samuel Zannoni batte Alessandro Canini dopo un’autentica maratona e si aggiudica il torneo Open organizzato dal Circolo Tennis Venustas. E’ stato un derby targato Tc Viserba, in programma lunedì sera, a decidere il vincitore del trofeo del Gelso, organizzato dal Circolo di Igea. Zannoni si è imposto 6-2, 6-7 (6), 7-5 davanti a una bella cornice di pubblico ed al termine di un match emozionante. In semifinale il 2.4 Samuel Zannoni (n.1) aveva battuto 7-6 (4), 4-6, 6-2 il giovane 2.6 cesenate Fabio Leonardi (n.5), allievo della Galimberti Academy, mentre il bellariese Alessandro Canini (2.6), testa di serie n.7, si è imposto sul pari classificato Diego Zanni (Tc Viserba), testa di serie n.6, per 3-6, 6-1, 6-4.