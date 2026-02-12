Tennis, Zannoni sugli scudi a Catania

Il bellariese Samuel Zannoni del Tc Viserba, subito protagonista in singolare e doppio, con il compagno di squadra Jacopo Emanuele Riccardi, nel torneo di pre-qualificazione Bnl a San Gregorio di Catania (terra outdoor). Nel maschile sconfitto l’imolese Enrico Baldisserri, battuto 6-7, 6-1, 7-5 da Stefano Papagno, mentre Zannoni ha esordito direttamente al secondo turno battendo 6-4, 6-1 Marco Maria De Pascalis e al terzo turno si è imposto 6-2, 3-6, 6-3 su Antonio Caruso. Doppio, 2° turno: Riccardi-Zannoni b. Guccione-Salemi 6-3, 7-6.

Tra le big del tabellone finale la 2.2 riminese Marta Lombardini, testa di serie n.5, che farà il suo esordio direttamente al terzo turno.