Tennis, Zani e la Baldassarri vincono a Massa

Jacopo Zani e Aurora Baldassarri sono i vincitori del trofeo “Oremplast”, torneo nazionale di quarta categoria, andato in scena con formula Rodeo Weekend sui campi del Ct Massa Lombarda. L’esperto portacolori del Ct Bagnacavallo, non inserito tra le teste di serie, dopo aver eliminato negli ottavi con un doppio 4-2 Paolo Duranti (Ct Zavaglia), nei quarti ha superato 4-1, 5-3 Gian Luca Biancoli (Ct Villa Bolis), in semifinale ha sconfitto 4-1, 4-2 Emanuele Cedioli (Buscherini Forlì), per completare il suo percorso netto con il 4-2, 5-3 a Sergio Antonio Geminiani, autore dell’eliminazione in semifinale di Alessandro Casadei (Tennix Training Center) 1-4, 4-2, 7-4.

Nella competizione femminile hanno dettato legge le giovani atlete tesserate per il Ct Massa Lombarda. Aurora Baldassarri, dopo aver piegato 4-2, 3-5, 7-4 nei quarti Ilaria Zini (Tennis Medicina), in semifinale ha vinto 4-1, 4-0 con Sofia Canella e in finale successo 0-4, 5-3, 8-6, nel “derby” con la compagna di colori Kejsi Tola.