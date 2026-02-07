Tennis, Zammarchi vince al Forum

Alle battute finali sui campi del Forum Forlì l’Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile. Nell’Under 10 maschile successo di Mattia Zammarchi (Ct Cesena) in finale su Pietro Morganti (Tc “Luigi Laghi” Forlimpopoli) per 6-2, 6-3. Semifinali: Mattia Zammarchi-Leonardo Oligeri 6-2, 2-6, 10-2, Pietro Morganti-Andrea Nocco 7-5, 6-2.
Nell’Under 10 femminile finale tra Camilla Testa (Ct Rimini) e Sveva Spaggiari (Ct Albinea) che si impone 5-7, 7-5, 13-11. Semifinali: Camilla Testa-Vittoria Korneva 6-7 (5), 6-1, 10-8, Sveva Spaggiari-Beatrice Cola 6-7 (4), 6-2, 10-5.
Under 12 maschile, quarti: Tommaso Migliorini (n.1)-Amil Salami 1-6, 6-2, 10-3, Tommaso Cavassi (n.4)-Davide Bonazza 6-3, 6-2, Filippo Bregoli (n.3)-Stefano Scotto Di Gregorio 6-4, 6-4, Gianmaria Dellarosa (n.2)-Lorenzo Xella 6-1, 6-0.
Nell’Under 12 femminile la prima finalista è Alessia Barducci (Ct Cesenatico) che ha battuto Sofia Sanchi 7-5, 6-3. Quarti: Anna Ferrari-Rachele Gusella 6-1, 6-1, Maria Chiara Bacchini (n.2)-Giorgia Rombi 6-3, 3-6, 10-8, Alessia Barducci (n.1)-Giulia Oddone 7-6 (1), 6-4, Sofia Sanchi-Victoria Vivi 6-4, 6-3.
Under 14 maschile, quarti: Filippo Terenzi (n.5)-Arturo Vescovi 6-4, 7-5, Noè Baldini-Lorenzo Zanardi (n.6) 6-2, 6-3, Riccardo Briganti (n.2)-Diego Gentile (n.7) 7-6 (2), 7-5, Alessandro Bacchini (n.1)-Mattia Vincenzi (n.8) 7-6, 6-7 (6), 10-7-
Nell’Under 14 femminile la prima finalista è Emma Veronesi (Tc Finale Emilia) che ha battuto Elettra Fabbri 0-6, 6-2, 10-8. Quarti: Anna Foschini (n.1)-Cecilia Rondinelli 2-6, 6-3, 10-4, Alida Romagnoli-Ylenia Guaitoli 6-3, 6-4, Emma Veronesi-Alice Balducci (n.3) 6-3, 1-6, 10-7, Elettra Fabbri (n.2)-Ioana Bala 6-3, 4-6, 10-3.