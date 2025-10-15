Tennis, Zamagna e Manduchi al 2° turno a San Marino

Si giocano i match del tabellone finale sui campi del Centro Tecnico Federale di San Marino nel torneo Open maschile, il 3° Memorial “Simone De Luigi” dotato di 1500 euro di montepremi, organizzato dal San Marino Tennis Club. Tabellone di 3°, turno di qualificazione: Edoardo Pozzi (3.1, n.2)-Luca Blatti (3.3) 6-1, 6-2, Leonardo Baldoni (3.1, n.4)-Cesare Andrea Castellani (3.4) 6-0, 6-0, Alessandro Naso (3.1, n.5)-Isaac Casalboni (3.3) 6-1, 6-4, Enea Carlotti (3.1, n.6)-Alessandro Manduchi (3.4) 6-2 e ritiro, Christian Ottaviani (3.1, n.7)-Jacopo Montoneri (3.2) 6-4, 6-3, Frederick Cortesi (3.2)-Andrea Tinarelli (3.1, n.8) 6-1, 6-2, Iangabriel Ferrara (3.1)-Elia Lazzeri (3.1, n.9) 6-4, 6-1.
Primo turno tabellone finale: Dario Zamagna (2.8)-Leonardo Bartoletti (3.1) 6-1, 6-2, Julian Manduchi (3.1)-Francesco Mandelli (2.8) 6-4, 6-4.