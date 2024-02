Tennis, weekend per gli Under 10 al Ct Cacciari

Un altro weekend con gli Under, giovanissimi in questo caso, sui campi del Circolo Tennis Cacciari di Imola che ospita, da venerdì a domenica, il torneo nazionale Under 10, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Sono 39 nel complesso i giocatori al via, di cui 29 nel maschile dove sono previste due sezioni, una dedicata ai nati nel 2015, quella finale con diversi protagonisti in erba delle scuole locali. Stessa cosa nel settore femminile.

Il giudice di gara è Tiziano Cipriani, direttore di gara Antonio Di Perna.