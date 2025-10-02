Tennis, week-end con i Rodeo a Cesenatico e Porto Fuori

Il Centro Paradiso di Cesenatico ospita da domani a domenica il torneo di 4° categoria maschile con la formula Rodeo. Sono 31 i giocatori al via, i big sono i 4.1 Andrea Samorì, Marco Chiapponi, Raffaele Mazzoli e Iacopo Mariani.

Week-end con il tennis giovanile al Tennix Training Center di Porto Fuori. Da domani a domenica si gioca il torneo Under 10, maschile e femminile. Sono 30 i giocatori al via, 17 nel singolare maschile, 13 nel femminile. In entrambi i casi si parte con i tabelloni Under 9, poi quello finale per gli Under 10.