Tennis, week-end con gli Under a Pinarella

Va in scena da domani a domenica sui campi del Ten Sport Center il torneo Under 10 e 12, maschile e femminile, con la formula Rodeo al Ten Sport Center. Nell’Under 12 femminile si parte con una sezione intermedia nella quale la n.1 è Vittoria Ragazzini, n.2 Caterina Canepa, nel tabellone finale guida il gruppo Rachele Gusella, n.2 Asia Montanari. Nell’Under 12 maschile si parte con una prima sezione intermedia, nella seconda sezione n.1 Achille Amadio, n.2 Matteo Lotti, nel tabellone finale n.1 Tommaso Cavassi, n.1 Patrick Balc.