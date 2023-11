Tennis, Vittoria Andreani fa festa a Civitanova

Vittoria Andreani trionfa nel torneo nazionale giovanile, disputato con la formula Rodeo, andato in scena al Circolo Tennis Civitanova, il “Rodeo Tour City Tennis Tour” giunto alla quarta tappa. L’allieva della Galimberti Tennis Academy si è aggiudicata il tabellone Under 14, dove era la n.1 del seeding, battendo in finale 4-3, 4-0 Bianca Cecchini (n.2) allieva della Ravenna Tennis Academy, che in semifinale aveva battuto Angela Ferranti per 4-1, 4-2. Nell’Under 12 finale per Bianca Cecchini (n.3) che in semifinale ha battuto Viola Matilli (n.2) per 4-2, 4-2, prima di cedere 4-2, 4-3 a Sveva Penna (n.4).