Tennis: Viserba, Tre Colli, Massa e Asbi A avanzano nel tabellone finale del “Città di Nonantola”

Tennis
La formazione del Forum Forlì impegnata nel trofeo Città di Nonantola
La formazione del Forum Forlì impegnata nel trofeo Città di Nonantola

RIMINI. Tc Viserba, Tre Colli Brisighella, Ct Massa ed Asbi Imola A avanzano nel tabellone finale del trofeo “Città di Nonantola” maschile.

Il Tc Viserba ha vinto 2-1 sui campi del Ct Cerri B: Alessandro Mariani-Federico Tacchi 6-4, 6-4, Matteo Silvagni-Daniele Mastromattei 6-1, 6-1, Tana-Righetti b. Gabellini-Cenci 6-4, 3-6, 10-5. Il Tre Colli Brisighella è andato a vincere 2-1 sui campi del Country Club Castelmaggiore: Giovanni Zardi-Marco Deligia 6-1, 6-1, Luca Continelli-Andrea Piccone 6-1, 6-0, Di Ruzza-Gelsi b. Nostri-Mazzoli 3-6, 7-5, 11-9. Bene il Ct Massa che ha vinto 2-1 sui campi del Ct Anzola: Lorenzo Guiduzzi-Lorenzo Kapros 6-3, 6-3, Enrico Folli-Fabrizio Tozzola 6-2, 6-0, Ossani-Montalbini b. Ferrari-Cristoni 6-0, 6-3. L’Asbi Imola A ha vinto 2-1 in trasferta contro il Ct Rimini: Daniel Pellegrini-Francesco Mazza 6-3, 6-4, Matteo Sirca-Davide Faoro 6-2, 6-3, Briolini-Fracassi b. Morini-Lembo 6-2, 6-0. Sconfitta in casa la Polisportiva 2000 Cervia per 2-1 dal Tennis Decima.

Venerdì (dalle 19) il 2° turno: Tc Viserba-Tc Saliceta A, Tre Colli Brisighella-Virtus Tennis, Ct Massa-Sporting Club Carpi A, Tc Mirandola A-Forum Tennis A, Asbi Imola A-Ct Castenaso, Sporting Club Carpi B-Ct Cesena.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui