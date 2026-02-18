Tennis: Viserba, Tre Colli, Massa e Asbi A avanzano nel tabellone finale del “Città di Nonantola”

RIMINI. Tc Viserba, Tre Colli Brisighella, Ct Massa ed Asbi Imola A avanzano nel tabellone finale del trofeo “Città di Nonantola” maschile.

Il Tc Viserba ha vinto 2-1 sui campi del Ct Cerri B: Alessandro Mariani-Federico Tacchi 6-4, 6-4, Matteo Silvagni-Daniele Mastromattei 6-1, 6-1, Tana-Righetti b. Gabellini-Cenci 6-4, 3-6, 10-5. Il Tre Colli Brisighella è andato a vincere 2-1 sui campi del Country Club Castelmaggiore: Giovanni Zardi-Marco Deligia 6-1, 6-1, Luca Continelli-Andrea Piccone 6-1, 6-0, Di Ruzza-Gelsi b. Nostri-Mazzoli 3-6, 7-5, 11-9. Bene il Ct Massa che ha vinto 2-1 sui campi del Ct Anzola: Lorenzo Guiduzzi-Lorenzo Kapros 6-3, 6-3, Enrico Folli-Fabrizio Tozzola 6-2, 6-0, Ossani-Montalbini b. Ferrari-Cristoni 6-0, 6-3. L’Asbi Imola A ha vinto 2-1 in trasferta contro il Ct Rimini: Daniel Pellegrini-Francesco Mazza 6-3, 6-4, Matteo Sirca-Davide Faoro 6-2, 6-3, Briolini-Fracassi b. Morini-Lembo 6-2, 6-0. Sconfitta in casa la Polisportiva 2000 Cervia per 2-1 dal Tennis Decima.

Venerdì (dalle 19) il 2° turno: Tc Viserba-Tc Saliceta A, Tre Colli Brisighella-Virtus Tennis, Ct Massa-Sporting Club Carpi A, Tc Mirandola A-Forum Tennis A, Asbi Imola A-Ct Castenaso, Sporting Club Carpi B-Ct Cesena.