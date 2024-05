Tennis, Viserba ko in finale nel campionato Ladies 40

Si ferma in finale la marcia del Tc Viserba nel tabellone regionale del campionato Ladies 40. Domenica sui campi del Club riminese si è imposto per 2-1 il Tennis Modena al termine di un match molto equilibrato. Nei singolari vittorie per Gaia Sacchetti Lapini su Maria Piccolo 6-1, 6-2 e di Mara Grandi per Viserba su Chiara Bardelli 6-3, 6-1. Nel doppio decisivo Lapini Sacchetti-Bagnoli b. Bernardi-Grandi 6-2, 6-1. Si qualificano per il nazionale le due finaliste oltre a Tc Riccione e Ct Tricolore Reggio Emilia semifinaliste.