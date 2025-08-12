Tennis: Vinetti, Bartoli, Capacci e Martignani avanti tutta al Torneo del Turista alla Pol.2000

CERVIA. Siamo ormai alla fase clou nel classico Torneo del Turista, Trofeo Buffetti. Si tratta della 44esima edizione del torneo organizzato dalla Polisportiva 2000 Cervia, che terrà banco fino al 16 agosto, diretto dal giudice di gara Daniele Mingozzi e dal direttore di gara Andrea Rocchi. Il montepremi complessivo è di 1350 euro.

Nel maschile 4° turno per Enea Vinetti, Luca Bartoli, Rafael Capacci e Raffaele Martignani.

Maschile, tabellone finale, 2° turno: Alessandro Galassi (2.8)-Andrea Monti (3.1) 6-4, 6-3, Diego Orlando (2.8)-Leonardo Fabbri (2.8) 6-3, 6-1.

3° turno: Mattia Benedetti (2.6, n.13)-Andrea Zanuccoli (2.8) 6-2, 7-6 (4), Federico Baldinini (2.6, n.11)-Nicola Tocci (2.8) 6-4, 6-2, Alex Guidi (2.6, n.5)-Alessandro Galassi (2.8) 6-3, 6-4, Simone Piraccini (2.8)-Pietro Rondoni (2.6, n.7) 7-6 (4), 6-4, Gabriele Sgroi (2.7)-Marco Caporali (2.7) 7-6 (5), 1-6, 12-10, Enea Vinetti (2.7)-Lorenzo Cremonini (3.1) 7-5, 7-6 (6), Luca Bartoli (2.6)-Federico Strocchi (2.8) 6-4, 6-2, Raffaele Martignani (2.6, n.9)-Marco Nanni (3.2) 6-2, 6-3, Edoardo Pagnoni (2.6, n.12)-Gian Marco Ricci (2.8) 6-1, 6-1, Rafael Capacci (2.7)-Lorenzo Monti (3.1) 6-4, 6-2, Filippo Fazion (2.8)-Alessandro Canini (2.6, n.10) 3-4 e ritiro. Il primo a qualificarsi per i quarti è stato Gabriele Sgroi (2.7), ma per il forfait del suo avversario, Nicola Ravaioli (2.5, n.2).

Nel tabellone finale femminile in bella evidenza Matilde Morri che per effetto della vittoria su Gioia Basi e del forfait di ben tre giocatrici è già in semifinale, così come Giulia Sophy Stefan (2.5, n.2) che nei quarti ha superato la 2.6 Sandy Mamini per 6-4, 6-3., quarti per Vittoria Muratori.

Ottavi: Sofia Regina (2.6)-Camilla Ciani (3.2) 7-5, 6-2, Vittoria Muratori (2.8)-Chiara Giorgetti (2.7) 6-1, 6-2.

Nel tabellone finale del doppio maschile, 2° turno: Iemmi-Galuppi b. Servadei-Vincenzi 6-1, 6-3, Piraccini-Ricci b. Savini-Pompei 6-2, 6-3, Guidi-Capacci (n.5) b. Bucci-Giuliani 6-1, 6-2, Baldinini-Lemishko (n.7) b. Lorenzo e Giovanni Neri 6-1, 6-2, Rondoni-Mazzotti (n.6) b. Alessandro e Luca Marco Casanova 6-2, 6-2, Sabatini-Galvani b. Bezzi-Benedetti 6-4, 6-3, Urgese-Bandini (n.2) b. Melandri-Stoppa 6-0, 6-0, Valli-Ricci (n.3) b. Strocchi-Butti 6-4, 6-2.

Ottavi: Filippi-Ravaioli (n.1) b. De Giovanni-Costanzi 6-4, 6-3, Muraccini-Pagnoni (n.8) b. Bartoli-Giangrandi 7-6 (5), 2-0 e ritiro, Mandrioli-Martignani (n.4) b. Monti-Caporali 6-0, 6-3, Guidi-Capacci (n.5) b. Strocchi-Mami 7-6 (4), 6-4. Quarti anche per Urgese-Bandini (n.2).