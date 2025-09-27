Tennis: Vincenzi avanza all’Open del Ct Cervia

Si gioca il tabellone di 3° nel torneo nazionale Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Cervia. Quarto turno: Federico Antonini (3.3)-Jacopo Andruccioli (3.2) 6-3, 4-0 e ritiro, Ian Catallo (3.3)-Jacopo Montoneri (3.2) 1-6, 7-5, 10-8, Riccardo Greci (3.4)-Marco Cola (3.2) 6-3, 6-3, Davide Ruggeri (3.2)-Luca Ruggeri (3.2) 6-7, 6-2, 10-3, Leonardo Venturi (3.2)-Alessandro Cavalieri (3.3) 6-2, 6-3, Diego Cencini (3.2)-Marco Faoro (3.3) 6-2, 6-3, Nicolò Ceccarelli (3.3)-Francesco Pazzaglini (3.2) 1-6, 7-6, 11-9, Frederick Cortesi (3.2)-Giovanni Pambianco (3.3) 4-6, 6-1, 11-9. Turno di qualificazione: Alex Vincenzi (3.2)-Andrea Monti (3.1, n.3) 6-4, 6-2.