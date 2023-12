Tennis, Villa Carpena: tempo di premiazioni per i giovani talenti

La serata dei campioni italiani e delle promesse del tennis mondiale. E quella andata in scena giovedì al Tennis Villa Carpena nella quale si sono festeggiati due scudetti “freschi”, quelli del campionato italiano a squadre Under 16 maschile e del doppio maschile, sempre Under 16, ma è stata l’occasione per ricordare e festeggiare anche i campioni italiani Under 14 del 2020 e 2021, giocatori ancora giovanissimi e promettenti. Uno show tricolore alla presenza di 100 giocatori in erba, di cui 80 della scuola Sat e una ventina dell’Accademia, sotto la regia del presidente dell’Asd del Carpena, Roberto Capparelli, e del presidente del Villa Carpena Angela Bonoli.

Partenza con le premiazioni degli allievi della scuola tennis effettuate dalle maestre Sara Pretolesi e Valentina Picchetti, con il direttore della scuola, il maestro Alberto Casadei. Poi via alle premiazioni dei campioni italiani, i vincitori del titolo a squadre: Alex Guidi, Riccardo Pasi, Rafael Capacci e Marco Caporali. Non solo, Pasi e Guidi, giocatori che hanno frequentato con notevoli risultati quest’anno il circuito Itf Junior, si sono laureati pochi giorni fa campioni italiani di doppio Under 16, con Guidi semifinalista in singolare. Nel complesso è stata una stagione fantastica per tutto il settore tecnico, basti pensare alla promozione in serie B2 della squadra maschile composta da Lorenzo Angelini, Riccardo Ercolani, Filippo Caporali e Christian Capacci ed in serie C della formazione composta da Jamal Urgese, Rafael Capacci, Riccardo Briganti, Riccardo Pasi ed Alex Guidi. Riconoscimenti alla grande stagione di due punte dell’Accademia, Carlo Alberto Caniato che ha giocato a livello Junior due Slam, Wimbledon e Us Open, e Lorenzo Angelini in partenza il 4 gennaio per Melbourne dove giocherà gli Australian Open. Applausi per lo staff tecnico dell’Accademia, composto dai maestri Alberto Casadei, Giovanni Pacchioni, Filippo Zanetti ed il preparatore Luca Rafelli, un gruppo di tecnici ai quali si aggiungono per la scuola tennis come detto Valentina Picchetti, Sara Pretolesi, Luca Zanzi, Giancarlo Ponzi, Nancy Rustignoli e Graziano Bosi. Un dato su tutti per sottolineare la grande qualità tecnica della scuola del Carpena: il Club forlivese si è piazzato all’11° posto generale nella classifica Grand Prix Scuole a livello Standard School e 26° nel ranking nazionale su più di 1000 Circoli.