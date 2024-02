Tennis, Villa Carpena e Tc Faenza le romagnole in B2

Saranno due le squadre romagnole al via nel prossimo campionato di B2 maschile, Villa Carpena e Tc Faenza. Entrambe sono inserire nel terzo girone di qualificazione con JC Next Gen di Marina di Carrara, Cus Genova, Club La Meridiana, Circolo del Castellazzo Parma e Tc Pavia.

Il Carpena si presenta al via con una squadra molto giovane, neo-promossa, composta dai ragazzi del vivaio in continua crescita. Quindi il team forlivese potrà contare su Lorenzo Angelini (2.3), Christian Capacci, Riccardo Pasi e Alex Guidi (2.5), Filippo Caporali (2.6), Riccardo Ercolani (2.8) ed Alberto Casadei (3.2). Una formazione molto “verde”, che farà esperienza in un campionato di vertice. In vista del campionato, il Tc Faenza ha deciso di rinforzare la propria squadra tesserando due giocatori stranieri. Si tratta del trentunenne serbo Matej Sabanov e del ventenne tedesco Philip Florig, che vanno ad infoltire la formazione neo-promossa composta dai confermati Mattia Bandini, Edoardo Pompei, Leonardo Fabbri, Romeo Falconi, Andrea Bosi e Giacomo Botticelli.

Alla B2 parteciperanno 56 squadre divise in otto gironi da sette squadre ciascuno. I gironi verranno composti a metà marzo. Le prime classificate di ogni girone saranno promosse direttamente in B1; le seconde disputeranno dei play-off promozione; le quarte e quinte giocheranno dei play-out salvezza; le seste e settime retrocederanno in serie C. La fase a gironi si giocherà il 28 aprile; 5, 19, 26 maggio; 2, 9, 16 giugno. Play-off e play-out sono in programma il 23 e il 30 giugno.