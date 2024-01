Tennis, via al torneo Rodeo di Cesenatico

Da venerdì a domenica va in scena, sui campi del Tennis Club Parckin “Circolino” di Cesenatico il torneo nazionale di 3° maschile con la formula Rodeo. Sono 48 i giocatori al via in questo nuovo torneo. Sorteggiato il tabellone finale nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 3.1 Beniamino Savini, Giacomo Caroli, Elia Brunelli e Federico Baldinini. Si parte con il tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Gregorio Russo, Simone Sanzani, Elia Michelangelo Cicognani, Filippo Caminati e Giacomo Francini.

Il giudice di gara è Massimo Carli, direttore di gara Lorenzo Tavani.