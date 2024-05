Tennis, via al torneo giovanile di Brisighella

Da venerdì a domenica il Circolo Tre Colli di Brisighella ospita il torneo nazionale giovanile Under 10, 11 e 13, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Si tratta del trofeo “Gelateria Linus Ice”

Sono 35 i giocatori al via nei tre tabelloni in programma. Nell’Under 10 maschile (13 iscritti) si parte dalla sezione dedicata ai 2015, poi quella finale. Nell’Under 11 il n.1 è Riccardo Cricca, nell’Under 13 (17 al via) n.1 Francesco Camagni, n.2 Leone Matteo Geri, n.3 Alessandro Furini, n.4 Giacomo Manuzzi.

Il giudice di gara è Gian Carlo Campoli, direttrice di gara Daniela Bosso.