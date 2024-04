Tennis, Veterani in campo da sabato al Ct Cacciari di Imola

Da domani, sabato 13 aprile, i Veterani protagonisti al Circolo Tennis Cacciari di Imola per il torneo valido per il Circuito Regionale. Sono quattro i tabelloni in programma, tutti molto ricchi di iscrizioni. Nell’Over 45 (61 giocatori al via) i big sono i 2.8 Giovanni Farolfi ed Alex Fabbri, seguiti dal 3.1 Filippo Maestri. Nella prima sezione teste di serie nell’ordine ai 4.1 Antonio Luciani, Alberto Martini, Mario Paolo Greco, Stefano Monti, Massimiliano Freda, Alessandro Cardellicchio e Giovanni Casadei. Nell’Over 55 iscritti record a quota 74, i giocatori con miglior classifica sono il 2.5 Giovanni Lelli Mami, il 2.8 Giovanni Farolfi ed il 3.1 Paolo Passerini. Nella prima sezione riservata ai 4° categoria teste di serie nell’ordine ai 4.1 Saverio Selleri, Ferdinando Fiore, Giuseppe Falconi, Biagio Maltese, Fabrizio Pucci, Massimo Monti, Gian Luca Biancoli, Delio Rinaldi e Massimo Ronchi.

Nell’Over 65 sono 28 gli iscritti, i giocatori con miglior ranking sono i 4.1 Alessandro Beccari e Luigi Angelo Bertaccini, seguiti dai 4.2 Franco Ghedini, Andrea Ancona, Claudio Frontini, Roberto Gallerani, Massimo Guermandi e Gianni Davoli. Nel tabellone femminile Ladies 40 (20 iscritte) teste di serie nell’ordine alla 3.2 Paola Menozzi, alla 3.3 Manila Dall’Agata ed alle 3.4 Margarita Rosario Dominguez ed alle 3.5 Silvia Morandi ed Alessandra Merli Turrini. Il giudice di gara è Tiziana Tori, direttore di gara Antonio Di Perna.