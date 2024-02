Tennis, venerdì parte il torneo giovanile al Tc Riccione

Il tennis giovanile di qualità fa tappa nel weekend sui campi del Tennis Club Riccione per un torneo nazionale Under 11, 12 e 14, maschile e femminile, che si svolgerà con la formula Rodeo. Sono 97 gli iscritti nei sei tabelloni in programma. Vediamo le teste di serie. Nell’Under 11 maschile e femminile, nel complesso 27 giocatori al via, non ci sono teste di serie ma solo giocatori piazzati a seconda del potenziale. Nell’Under 12 femminile primo tabellone per Nc, in quello finale n.1 Ioana Bala, n.2 Virginia Arduini. Anche nel maschile primo tabellone Nc ed in quello finale n.1 Gabriele Luminari, n.2 Lorenzo Kapros. Nell’Under 14 femminile Valentina Baldinini e Sofia Ferrari guidano il seeding nel primo tabellone, in quello finale n.1 Diletta Sabbioni, n.2 Eva Raimondi. Nell’Under 14 maschile primo tabellone Nc, in quello di 4° n.1 Federico Pigaiani, n.2 Nicolò Della Chiara, n.3 Massimo Marcolini, nel tabellone finale n.1 Pietro Tombari, n.2 Lorenzo Vito Farinato.

Il giudice di gara è Simone Lusini.