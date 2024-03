Tennis, venerdì amaro per Beraldo e la Mazzola

Lorenzo Beraldo sconfitto in finale in doppio nel torneo Itf Junior di Valencia. Il faentino in coppia con Alessandro Battiston ha raggiunto il match-clou dopo i successi nei quarti su Tang-Turcanu 6-4, 6-4 e in semifinale su Milic-Vasilev 6-4, 6-2. In finale contro la coppia formata dallo svedese Ludvig Hede e dal cipriota Andreas Timini è arrivata la sconfitta per 4-6, 6-4, 10-1. Intanto Alessandra Mazzola si ferma nei quarti nel torneo Itf Men’s Future turco di Antalya battuta 6-1, 6-3 dalla turca Basak Eraydin.