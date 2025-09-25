Tennis, Vanni entra in tabellone a Pinarella

Avanza sui campi del Ten Pinarella il torneo Open femminile. Si parte con la sezione intermedia di 3° categoria, primo tabellone, secondo turno: Giulia Foschi (3.5)-Irene Carpani (3.4) 6-4, 6-3, Terzo turno: Caterina Cova (3.3)-Emma Molinari (3.5) 6-1, 5-7, 10-8, Angelica Bonetti (3.2)-Alice Balducci (3.3) 7-5, 7-5, Aurora Baldassarri (3.2)-Giulia D’Altri (3.2) 6-2, 6-4, Jana Savolt (3.2)-Alessia Liverani (3.2) 6-2, 7-5. Turno di qualificazione: Lucrezia Vanni (3.2, n.6)-Margaret Tonelli (3.5) 6-1, 6-1.