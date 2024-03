Tennis, Vallicelli subito a segno a Parma

Primi match nella tappa Super Next Gen del Circolo del Castellazzo di Parma. Protagonisti i migliori Under 18 del territorio per un circuito destinato a concludersi con un Master finale. Nel maschile tra le teste di serie troviamo Marco Caporali (n.16), Rafael Capacci (n.8), Riccardo Ercolani (n.13), Edoardo Pagnoni, Enea Vinetti, Raffaele e Federico Strocchi, Alessandro Vallicelli, Andrea Bacchini e Beniamino Savini. All’esordio nel tabellone finale subito in evidenza Alessandro Vallicelli (Ct Zavaglia) che ha battuto Gianmaria Brunetti 7-6 (5), 7-6 (6), Marco Veronesi-Alessandro Cortesi 2-6, 6-1, 10-8, Giacomo Fagetti-Gianfilippo Falconi 6-4, 6-4. Nel femminile tra le giocatrici locali Sara Aber (n.4), Vittoria Muratori, Agnese Stagni, Maria Vittoria Ranieri, Aurora Fabbri, Maria Luce Ossani, Ilaria Rondinelli e Clara Marzocchi.