Luigi Valletta vince il doppio nel torneo Itf Junior Tour estone di Tallin. Il ravennate portacolori del Ct Zavaglia, in coppia con l’olandese Joris Clermonts, è approdato alla finale dopo i successi sugli estoni Smirnov-Valtson con un doppio 6-4 e in semifinale sulla coppia formata dall’estone Edwin Averjanov e dal finlandese Lucas Eriksson 6-2, 6-3. Finalissima contro i giocatori di casa Henry Ink e Samuel Mandelkorn e vittoria per Valletta-Clermonts 2-6, 6-3, 10-5.