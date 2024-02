Tennis, Valletta in semifinale a Murska Sobota

Il ravennate Luigi Valletta in semifinale nel torneo sloveno di Murska Sobota (J30, hard indoor). Il portacolori del Ct Zavaglia ha battuto negli ottavi per 7-6 (5), 6-4 l’ungherese Aron Janos Major, testa di serie n.4, poi nei quarti ha travolto l’austriaco Florian Doleys. Ora il romagnolo è atteso dall’ungherese Botond Nagy, testa di serie n.2. Nel doppio femminile la coppia formata da Sofia Cadar e dalla spagnola Marina Quesada Oyonarte si ferma in semifinale dopo il successo sulle slovene Mastnak-Pernat per 6-3, 6-2, poi la battuta d’arresto contro Artemeva-Benda (Rus-Cze) per 7-6 (7), 6-2.