Tennis, Valletta e Cadar avanti tutta a Murska Sobota

Il ravennate Luigi Valletta (Ct Zavaglia) e Sofia Cadar (Ct Massa), allieva della Ravenna Tennis Academy, avanzano nel tabellone principale del torneo sloveno di Murska Sobota (J30, hard indoor). Nel femminile Sofia Cadar ha superato le qualificazioni come lucky loser dopo aver battuto l’austriaca Lana Srejic per 6-1, 6-0 e la croata Niki Tomeljak per 7-6 (4), 6-4, prima della sconfitta per 7-6 (3), 6-2 contro la slovacca Sandra Borgulova (n.2). Ripescata in tabellone Sofia Cadar ha sconfitto la slovena Lija Mumlek per 4-6, 6-2, 6-2 ed ora affronta l’altra slovena Eva Cikajlo. Fuori nelle qualificazioni le altre romagnole o di scuola locale. 1° turno: Jana Angelovska (Ger)-Agnese Stagni 6-0, 6-3, Ilaria Rondinelli-Lili Kata Karjczar 6-1, 6-4, Chiara Bartoli (n.8)-Vanja Virmani (Can) 6-0, 6-1. 2° turno: Sandy Mamini (n.3)-Amber Ivana Erenda (Slo) 6-0, 6-0, Bartoli-Rondinelli 6-1, 6-0. Turno di qualificazione: Aleksandra Janiszewska (Pol, n.4)-Bartoli 6-3, 6-1, Francesca Galli-Mamini 6-3, 7-5. Doppio, 1° turno: Cadar-Oyonarte (Ita-Esp) b. Bartoli-Mamini 6-3, 6-3. Nel maschile in bella evidenza Luigi Valletta che ha superato le qualificazioni battendo lo sloveno Nal Rot per 6-3, 7-5, il tedesco Carl Radtke (n.3) per 6-4, 6-2 e Giulio Casucci per 6-4, 4-6, 10-7. Qualificazioni, 1° turno: Tommaso Filippi (n.4)-Rok Koblar (Slo) 6-3, 7-6 (1). 2° turno: Aljaz Stor (Slo)-Filippi 7-6 (2), 6-3. Al 1° turno del tabellone: Valletta-Rubin Guo (Chn) 6-0, 7-6 (3), al 2° turno contro il vincente tra lo sloveno Lasse Zajc Gajsek e l’ungherese Aron Janos Major (n.4). Doppio, 1° turno: Filippi-Guo (Ita-Chn) battuti 4-6, 6-1, 10-3 da Bakonyi-Baleja (Hun).