Tennis, Valletta avanza in Estonia

Brilla il ravennate Luigi Valletta nel torneo Itf Junior Tour estone di Tartu. Il promettente romagnolo portacolori del Ct Zavaglia ha superato le qualificazioni, dove era il n.2 del seedinhg, battendo al secondo turno il giapponese Satoshi Shirab 7-6 (2), 7-5 e nel turno finale il finlandese Miro Savolainen 6-3, 6-4. All’esordio nel main-draw nuova vittoria, 6-2, 6-4 sul locale Patrik Rainer Kaljula. Ora contro l’altro estone Nikita Smirnov. E’ stato un week-end positivo per un altro portacolori del Ct Zavaglia, Niccolò Satta, che ha vinto il tabellone Under 12 nel torneo nazionale giovanile del Country Club Castelmaggiore. Satta ha battuto in semifinale Alessio Pinti 7-5, 5-7, 10-4 e in finale Gabriele De Vita 6-2, 6-3. Da segnalare anche la semifinale di Diamante Campana nell’Under 12 femminile.