Tennis, Vagnini e Muratori avanzano al Cicconetti

Primi match sui campi del Ct Cicconetti di Rimini per il torneo nazionale Open maschile dotato di 1500 euro di montepremi. Nel main-draw esordio brillante per Pietro Vagnini (Tc Viserba) e Riccardo Muratori (Ct Rimini). Tabellone di 3°, turno di qualificazione: Alessandro Pesaresi (3.1, n.4)-Alex Vincenzi (3.3) 6-7, 6-3, 10-6, Enea Carlotti (3.1, n.1)-Emmanuele Bomba (3.3) 6-3, 6-1, Filippo Fracassi (3.1, n.3)-Giovanni Pecorari (3.2) 6-3, 6-2, Mattia Sartoni (3.2, n.5)-Tommaso Zanzini (3.3) 6-3, 6-3. Tabellone finale, primo turno: Pietro Vagnini (2.8)-Pietro Rinaldini (3.1) 5-7, 6-2, 6-3, Riccardo Muratori (2.8)-Andrea Travaglini (2.8) 6-2, 6-2.