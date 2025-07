Greta Vagnini (Tc Viserba) e Camilla Fabbri (Tc Ippodromo) in semifinale nel torneo Open in corso sui campi del Club Ippodromo di Cesena il torneo targato appunto Club Ippodromo e Tennissimo. In semifinale Greta Vagnini se la vedrà contro la n.1 Anita Picchi (2.5), mentre l’avversaria di Camilla Fabbri è la n.2 Virginia Proietti (2.5). Quarti: Vagnini (2.6)-Baldassari 6-0, 6-0, Fabbri-Marzocchi 6-1, 6-1.