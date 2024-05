Tennis, Under protagonisti a Coriano e Villanova

Entra nelle fasi finali il torneo giovanile al Ct Coriano. Under 12 maschile, quarti: Filippo Giovanelli-Thomas Dal Prà 6-1, 6-2, Gianmaria Mussoni-Gianmarco Fiorletta 6-2, 6-1. Under 12 femminile, quarti: Elisabetta Pastore-Eleonora Morosini 7-6, 6-3, Camilla Brolli-Waleska Lusini 6-2, 6-3. Under 14 femminile, ottavi: Ginevra Baldazzi-Maria Vittoria Tavano 6-1, 6-0, Giulia Conti-Giorgia Muratori 7-5, 6-4, Valentina Zavaglia-Beatrice Sanna 6-2, 6-1. Under 14 maschile, quarto turno: Pietro Cespuglio-Emanuele Battistini 6-0, 6-1, Nicolò Brugioni-Nicolò Bollini 7-5, 6-2, Massimo Marcolini-Pietro Fabbri 6-1, 6-0, Nicolò Della Chiara-Michelangelo Mami 6-4, 6-1, Elia Sabatini-Marco Filippi 6-3, 6-3.

Intanto da domani a domenica il Tc Villanova di Bagnacavallo ospita il torneo Under 14, maschile e femminile con la formula Rodeo. I giocatori con miglior classifica sono i 3.5 Luca Battistini e Dante Terzi, seguiti dai 4.1 Diego Pieri e Francesco Camagni. Nel femminile in cima al seeding i 4.2 Miriam Samorì e Sara Chierici.